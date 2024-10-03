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دينا الرفاعي تكشف لمصراوي حقيقة أزمة مباراة الأهلي والزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-محمد جلال:

كشفت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على ملف الكرة النسائية، حقيقة وجود أزمة بشأن مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من مسابقة للسيدات.

وقالت دينا الرفاعي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا توجد أي أزمات تواجه ملعب مباراة الأهلي والزمالك، والمباراة ستقام في موعدها المحدد له غدًا الجمعة في الرابعة عصرًا".

وأضافت: "شاهندة المغربي هي من ستتولى إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وكان الزمالك طلب إقامة المباراة على ملعب نجيل صناعي، لكن اتحاد الكرة رفض الأمر وطلب إقامتها على ملعب نجيل طبيعي (ملعب عبداللطيف أبو رجيلة)، وانتهى الأمر بإقامة اللقاء في موعده على الملعب الأخير.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ضيفا على الزمالك، في الرابعة عصر غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، في المشاركة الأولى للثنائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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