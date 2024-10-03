29 صورة من تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

حصد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي برونزية بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعدما حقق فوزاً على نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس.

شهدت المباراة أداءً قوياً من جانب لاعبي الأهلي منذ اللحظات الأولى، حيث تفوق الفريق المصري بفضل دفاعه الصلب واستحواذه على الكرة، بجانب تألق محمد إبراهيم حارس مرمى القلعة الحمراء الذي يعد أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في التفوق، إذ تصدى لعد كبير من الهجمات الخطيرة.

كما قدم كل من إبراهيم المصري وعبد الرحمن فيصل ومحمد لاشين أداءً لافتاً، ليتمكن الأهلي من إنهاء الشوط الأول متقدماً بنتيجة 18-15.

في الشوط الثاني، واصل الأهلي تفوقه بفضل الأداء المميز من اللاعبين، حيث تألق كل من أحمد عادل، وياسر سيف، وعمر سامي.

كما برزت القيادة الفنية لستيفان مادسن، المدير الفني للفريق، الذي نجح في إدارة المباراة بذكاء ليضمن للأهلي مواصلة الهيمنة وإنهاء المباراة لصالحه بفارق ثلاث نقاط.

شارك في البطولة مع الأهلي مجموعة من أبرز اللاعبين، منهم: إبراهيم المصري، أحمد خيري، عبد الرحمن علي فيصل، أحمد عادل، محسن رمضان، عمر خالد "كاستيلو"، محمد لاشين، عمر سامي، سيف هاني، عبد الرحمن حميد، محمد إبراهيم، عبد الرحمن طه، ياسر سيف، محمد مجدي، نبيل شريف، عبد العزيز إيهاب، راضي محمد راضي، ومحمد صلاح السيد.