تاريخيًا أمام الأهلي .. برشلونة يتلقى خسارته الأولى في اليد من نادٍ خارج أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تاريخيًا .. نالتعرض فريق برشلونة الإسباني لكرة اليد لخسارته الأولى في بطولات اللعبة ، من فريق خارج القارة الأوروبية ، بعدما خسر أمام الأهلي مساء اليوم في مواجهة برونزية مونديال الأندية.





وحقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي انتصارًا تاريخيًّا على نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ‏لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».‏

أقيمت المباراة على صالة العاصمة الإدارية، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وتفوق من البداية ‏بفضل الدفاع المحكم والاستحواذ الإيجابي وتألق محمد إبراهيم في حراسة المرمى، وتصدى للعديد من الكرات مع أداء قوي من جانب ‏إبراهيم المصري وعبد الرحمن فيصل ومحمد لاشين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 18-15.‏

واستمر الأداء المميز للاعبي الفريق في الشوط الثاني مع تألق كبير لأحمد عادل وياسر سيف وعمر سامي، مع قيادة فنية مميزة من ‏جانب ستيفان مادسن ليواصل الفريق هيمنته وينهي المباراة بالفوز بنتيجة 32-29 ليحصد المركز الثالث وبرونزية المونديال.‏

وضمت قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - ‏محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ‏ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد‎.‎