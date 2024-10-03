مفاجأة خاصة من الفيفا لأندية كأس العالم للأندية 2025

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تقرير صحفي، عن قرار منتظر من قبل مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية بنسختها الجديدة بشكل رسمي خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا، بينهم 5 أندية عربية وهم الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، العين الإماراتي، الهلال السعودي.

سوق انتقالات خاص للأندية المشاركة في كأس العالم 2025



ووفقا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فأن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بصدد إصدار قرارات جديدة بشأن بطولة كأس العالم للأندية وعقود اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة، أن “فيفا” سيصدر قرارا لكل الأندية المشاركة في كأس العالم 2025 بحيث سيكون هناك سوق انتقالات خاص بين 1-10 يونيو قبل انطلاق البطولة بأيام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القرار يأتي بسبب توقيت إقامة البطولة، والذي يشهد انتهاء عدد كبير من عقود اللاعبين.

وأكمل التقرير:” فيفا سيقرر السماح للأندية المشاركة بتجديد عقود اللاعبين لمدة أيام فقط، ويحق لـ الاتحادات كذلك تطبيق القانون الخاص بالسوق الجديد على دورياتهم إذا كانوا يريدون ذلك”.



موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025



وكان فيفا قد أعلن في بيان رسمي، أن الموعد المبدئي لإجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، سيكون في شهر ديسمبر المقبل.

ويقام نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، يوم 13 يوليو من العام ذاته على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي بحضور 83 ألف متفرج.