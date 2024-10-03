الأولى ترد.. صورة ترصد قصة زوجة أكرم توفيق الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

أثار أكرم توفيق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جدل الشارع الرياضي المصري، بعد إعلانه المفاجئ الزواج للمرة الثانية من هي هدير أبونار.

وتعتبر هدير أبونار زوجة نجم الأهلي الثانية، من مواليد مدينة طنطا، حصلت على درجة البكاليوس من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتعمل صانعة محتوى على فيسبوك والانستجرام.

وفي صباح يوم السبت 7 سبتمبر، تفاجئ الجميع بالخبر، بعدما نشر أكرم توفيق صورة تجمعه بزوجته الجديدة، معلقًا: "زوجتي".

على الرغم من أن زواجه الثاني قد تم قبل حوالي ثلاثة أسابيع، بعد انتهاء موسم الدوري المصري الممتاز، قرار توفيق الإعلان عنه خلال قضائه فترة الاجازة الصيفية مع زوجته الجديدة.

بعد ساعات قليلة من نشر الصورة، ردت زوجة أكرم توفيق الأولى على زواجه، بحذف جميع صورها معه من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما زاد من حالة الغموض حول مستقبل علاقتهما.

كما أخدت شقيقة الزوجة الأولي رد فعل تجاه زواجه، حيث كتبت في استوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"ألف مبروك عليك ياكيمو مبروك عليك خطافة الرجالة، وطمني أخبار قال الله قال الرسول والنبي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لعبتيها صح وذنب توفيق وسميرة في رقبتك ليوم الدين حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي أهلك يا شيخة".

ولم يخرج نجم الأهلي للدافع عن نفسه حتي هذه اللحظة، ليرد شقيقه عبد العزيز توفيق، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، مدافعاً عن أكرم قائلاً: "هل من مشكلة إذا اتبع الشخص ما يرضي الله وعمل بما أحله الشرع؟".

وأضاف: "هناك انتقادات متكررة بحق أكرم، وأن المال غيّره، لكننا فلاحون، وسنظل فلاحين، فما الذي يزعج الناس في ذلك؟".

واستطرد: "هل يعلم أحد ما يدور في بيوت الآخرين؟ الطلاق أو الزواج أمور شخصية، وكل البيوت لها أسرارها. من يتبع شرع الله وسنة رسوله لا يجب أن يزعج أحدًا".

وتابع توفيق: "الشرع يسمح بالزواج من أربع نساء، فما الخطأ في ذلك؟ ولماذا يزعج البعض إن كانت الزوجة أكبر أو أصغر؟".

واختتم حديثه قائلاً: "نحن عائلة تخاف الله، وأكرم تزوج بماله الخاص ولم يطلب من أحد شيئًا. زوجة أكرم الأولى من عائلة محترمة جدًا، وهي ليست مستاءة من زواجه الثاني".

والجدير بالذكر أن أكرم توفيق قد تزوج في عام 2020، ولديه ابن وحيد يحمل اسمه "توفيق".