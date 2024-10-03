"بشرف على لبسه كله".. زوجة حسام عالي تروي قصة دعمه لها في عملها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تحدثت لميس ابو الفتوح زوجة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن دعمه لها في مشوارها العملي في مجال تصميم الأزياء.

وقالت لميس في تصريحات عبر برنامج "معكم منى الشاذلي":"وهو دلوقتي بيشجعني جداً في مجال تصميم الأزياء، أنا اصلا درست إعلام قولت هشتغل فيها، بعدين اتجوزت حسام وهو كان رافض فكرة الشغل، لانه هو علي طول مش موجود مينفعش انشغل في حياتي واسيب الولاد".

وتابعت زوجة حسام غالي:"فتحت الاتيليه بتاعى فى البيت،وبصمم فساتين افراح وسواريه، ولما حسام اعتزال قررت اشتغل على فساتين الأفراح بس علشان كل شهر اخذ عروسة واحدة، وهو بيثق في ذوقي جداً، وأنا بشرف علي لبسه كله".