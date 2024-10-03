حارس يد الأهلي بعد برونزية المونديال : الأحمر لا يعرف المستحيل

ياسر رشاد - القاهرة - أهدى محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية لجماهير الأهلي، قائلًا إن الجماهير هي التي علمتنا دائمًا أنه لا يوجد مستحيل، وأكد أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل إنجازات الأهلي وكرة اليد المصرية، التي أصبحت مصنفة ولها وضع عالمي كبير في السنوات الأخيرة.
وأكد إبراهيم أن الأهلي كان يستحق التواجد في المباراة النهائية بعدما قدم أداءً مميزًا للغاية على مدار مباريات البطولة، إلا أن سوء التوفيق حال بينه وبين النهائي، ليخوض مباراة تحديد المركز الثالث بدوافع كبيرة قادته في النهاية لتحقيق ميدالية برونزية تاريخية على حساب واحد من أفضل أندية العالم والأكثر تتويجًا بلقب البطولة، وهو برشلونة الإسباني.
وشدد إبراهيم على أن لاعبي الأهلي لم يتأثروا تمامًا بخسارة مباراة مرحلة المجموعات أمام برشلونة، نظرًا إلى أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأنهم تحدثوا معًا قبل مباراة اليوم وكان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، متوجهًا بالشكر لجماهير الأهلي العظيمة على مساندتهم الكبيرة للاعبين.
وأهدى حارس مرمى الأهلي برونزية بطولة العالم لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وإدارة النشاط الرياضي، وكذلك جميع أفراد أسرته وأصدقائه، مؤكدًا أنهم جميعًا لهم فضل كبير في تحقيق هذا الإنجاز.