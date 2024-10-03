اخبار الرياضه

إبراهيم ضيف يكشف تفاصيل لقائه بمحمد أبوجبل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة -  


كشف إبراهيم أحمد عبدالله عبدالحميد إبراهيم والشهير  بــ"إبراهيم ضيف" الأمين العام للمجلس العربي للكوادر الشبابية بالمملكة العربية تفاصيل لقائه مع حارس مرمي المنتخب المصري كابتن محمد أبو جبل أثناء تأدية مناسك العمرة بمكة المكرمة.

وأضاف إبراهيم ضيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بثينة رشوان عبر فضائية "Ten" بأنه جمعته مع الكابتن أبو جبل جلسات حوارية وودية تبادل أطراف الحوار في العديد من النواحي في جوانب كرة القدم المصرية والعربية والعالمية.

وأشار ضيف بأنه الكابتن أبوجبل قدم له التهنئة حول إنهاء إجراءات المجلس العربي للكوادر الشبابية والدور المدني والمجتمعي في مبادرات ضيف خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى انبهارة بالطفرة غير العادية التي تمر بها المملكة العربية السعودية في كل المجالات والعمرانية والسياحية.


وعبر  أبو جبل عن سعادته للزيارة واصفًا المملكة العربية السعودية بأنها أوروبا الشرق الأوسط، كما وعد بها صاحب السمو الملكي الأمير - حفظه الله، واشاد بالنقلة الرياضية النوعية التي صنعها معالي المستشار تركي آل شيخ بدعمه الكامل للرياضه والرياضيين، وفي نهاية حديثه أعرب أبو جبل عن الدوري السعودي الذي يعد محط أنظار وحلم احتراف مئات اللاعبين العرب.

e527cd4638.jpg
b20a5c3607.jpg
6c5ea8c5a3.jpg

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا