يورجن كلوب يتحدث عن إمكانية تدريب منتخبات ألمانيا أو إنجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، عن امكانية تولية القيادة الفنية لمنتخبي ألمانيا او إنجلترا في الفترة القادمة، خاصة بعد رحيله عن الريدز الموسم الماضي.



وقرر كلوب الابتعاد عن التدريب وإنهاء رحلته مع ليفربول الموسم الماضي من أجل الحصول على راحة، ليرتبط اسم المدرب الألماني طوال الفترة الماضية التي غادر فيها ملعب "أنفيلد" بوجهات مختلفة مثل الإشراف على منتخبي ألمانيا وإنجلترا ونادي بوروسيا دورتموند.

واقترح رودي فولر المدير الرياضي للاتحاد الألماني، تولي كلوب مهمة تدريب منتخب ألمانيا على وجه التحديد خلفا ليوليان ناغلسمان بعد بطولة كأس العالم 2026.

وخلال حصوله على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية في قصر بلفيو، قال مدرب الريدز السابق عن هذه الإمكانية: "لا أرغب في الحديث عن كرة القدم اليوم لأنه ليس هناك ما أقوله، رودي فولر رجل لطيف للغاية وتم وضعه في موقف اضطر فيه للحديث عن هذا الأمر".

وعن منتخب إنجلترا: "ستكون أكبر خسارة ماء وجه في تاريخ كرة قدم إذا قمت بهذا الاستثناء في الوقت الحالي".

كما ارتبط اسم كلوب البالغ 57 عاما، مؤخرا بخوض تجربة جديدة مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، وذلك في حالة رحيل سيموني إنزاغي عن الفريق لخلافة إريك تين هاغ في مانشستر يونايتد.