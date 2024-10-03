صلاح سليمان: حصلت على قميص عبدالله السعيد بعد مباراة السوبر الإفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أنه كان حريص على التواجد مع جماهير القلعة البيضاء في المدرجات خلال مباراة السوبر الإفريقي.

وقال سليمان فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "شرف لي التواجد وسط جماهير الزمالك في المدرجات خلال السوبر الإفريقي وشغف الجماهير في المدرجات مختلف عكس ما رأيته في الملعب".

وأضاف: "فضلت أن أكون وسط الجماهير للاحساس بتجربتهم وطلب من عبدالله السغيد الحصول على قميصه بعد المباراة، وحصلت على استقبال جيد من لاعبي الزمالك في السعودية".