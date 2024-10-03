اتحاد جدة يفوز على الأخدود بثنائية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز اتحاد جدة على نظيره الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري السعودي.

سجل هدفا اتحاد جدة حسام عوار وكريم بنزيما في الدقيقتين 50، 89 بينما سجل صالح العباس هدف الأخدود في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بالتساوي مع الهلال.

كريم بنزيما ورقم خاص لأول مرة في روشن

حقق الدولي الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رقم خاص، وذلك بعد الهدف الذي سجله في شباك الأخدود، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ونجح النجم الفرنسي كريم بنزيما، في التسجيل في خمس مباريات لأول مرة، وذلك منذ انتقاله لصفوف الفريق خلال الفترة الماضية، قادما من نادي ريال مدريد، للعميد في صفقة انتقال حر، بعد هدفه في شباك الأخدود في اللقاء المقام في الوقت الحالي.

وسجل كريم بنزيما، في شباك نادي التعاون في الجولة الثانية، ثم عاد للتسجيل من جديد أمام الوحدة، والهلال، والخليج، في الجولة الماضية، وأخيراً الأخدود في الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن.

