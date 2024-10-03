فيزبريم المجري يتوج بلقب مونديال الأندية لكرة اليد بعد الفوز على ماجديبورج الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - توج فيزبريم المجري بلقب كأس العالم للأندية لكرة اليد، عقب تغلبه على ماجديبورج الألماني بنتيجة 35-34، مساء اليوم الخميس، بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 28-28، بينما حسم فيزبريم، اللقب المونديالي في الوقت الإضافي.

قاد المصري يحيى الدرع فريقه المجري فيزبريم للتتويج بكأس العالم لكرة اليد للأندية مع بعد الفوز على ماجديبورج حامل اللقب في آخر 3 نسخ من البطولة.

وحصد الفريق المجري، لقب كأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على الفريق الألماني.

وبهذه النتيجة جاء ترتيب الثلاثة مراكز الأولى هي فيزبريم المجري والمركز الثاني ماجديبورج الألماني، واحتل الأهلي المصري المركز الثالث ليحصد برونزية المونديال.

وحقق الأهلي إنجازا بحصد البرونزية من أنياب فريق برشلونة الإسباني، وذلك عقب الفوز عليه بنتيجة (32-29)، اليوم الخميس، ضمن منافسات مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية والمقام في العاصمة الإدارية.

وحسم رجال يد الأهلي الشوط الأول من المباراة، أمام برشلونة، بنتيجة (18-15)، قبل أن ينجح رجال المارد الأحمر في حصد المباراة والميدالية البرونزية.

