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الخطيب يشارك لاعبي الأهلي الاحتفال ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على حضور مباراة نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد، بين فريقي فيزبريم المجري ضد فريق مجدبيورج الألماني.

وظهر محمود الخطيب رفقة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، خلال تكريم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في كأس العالم لكرة اليد، بعد نهاية المباراة النهائية.

كما حرص محمود الخطيب على مشاركة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، احتفالاتهم بعد الحصول على برونزية كأس العالم لكرة اليد.

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، تمكن من حصد الميدالية البرونزية، بعد الفوز على فريق في مباراة تحديد المركز الثالث، بنتيجة 32-29.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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