عمرو السولية ينشر صورة مع الداعية مصطفى حسني في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ظهر نجم النادي الأهلي عمرو السولية، رفقة الداعية الإسلامي مصطفى حسني، من داخل صالة الجيم.

ونشر نجم النادي الأهلي صورة له رفقة الداعية مصطفى حسني، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من داخل صالة الجيم.

ويخوض عمرو السولية خلال بعض التدريبات البدنية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل حصول الفريق على راحة من التدريبات الجماعية تصل إلى 7 أيام.

ولم يشارك عمرو السولية في مباراة النادي الأهلي الأخيرة، أمام نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي، التي انتهت بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح لصالح نادي الزمالك.