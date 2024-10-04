ملف الخليج 365.. برونزية يد الأهلي.. حقيقة إيقاف ايمان خليف.. مران سيدات الزمالك والأهلي الختامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

لأول مرة في التاريخ.. الأهلي يحقق برونزية كأس العالم لكرة اليد على حساب برشلونة

انتهت مباراة الأهلي وبرشلونة التي أقيمت اليوم الخميس، في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" 2024. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"مش لعب عيال".. ممدوح عباس يوجه رسالة نارية إلى إدارة نادي الزمالك

علق ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على الظهور الإعلامي للعديد من العاملين بالنادي بالإضافة إلى اللاعبين والجهاز الفني والإداري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بسبب ارتفاع هرمونات الذكورة".. تقرير مغربي يكشف قرارا صادما ضد إيمان خليف بطلة الجزائر

كشفت تقارير صحفية مغربية اليوم الخميس، عن قرار منظمة الملاكمة العالمية "WBO" بإيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف عن المشاركة مدى الحياة، بجانب تجريدها من جميع ألقابها والميداليات التي حصلت عليها في مسيرتها الرياضية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

سيدات الزمالك يختتمن استعدادهن لقمة الأهلي في الدوري المصري (صور)

اختتمت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعدادتهن لموقعة الأهلي في الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز للسيدات. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

فيزبيرم بطلا لكأس العالم لكرة اليد على حساب ماجديبورج

حصد نادي فيزبيرم المجري لقب كأس العالم للأندية لكرة اليد "جلوب سوكر" 2024، عقب الفوز على ماجديبورج الألماني بنتيجة 34-33. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

إبراهيم نور الدين يكشف لمصراوي حكام مباراة الأهلي والزمالك للسيدات

كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام ورئيس لجنة التطوير، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري للسيدات. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

أول تعليق لإيمان خليف على أنباء إيقافها مدى الحياة وتجريدها من ألقابها

علقت إيمان خليف على خبر إيقافها مدى الحياة وتجريدها من ألقابها، وذلك بموقع صحيفة المنتخب المغربية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

نصب واحتيال على اللاعبين.. نادي المقاولون العرب يتحرك قانونيًا.. ما القصة؟

تعرض عدد من اللاعبين في المقاولون العرب إلى عملية نصب من قبل أشخاص يعملون تحت مسمى النادي، وهو ما أشار إليه البيان الصادر مساء اليوم الخميس. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

رسميا.. البنك الأهلي يعلن التعاقد مع لاعب الزمالك

أعلن نادي البنك الأهلي التعاقد مع سيد عبدالله نيمار لاعب فريق الزمالك، لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

آخر استعدادت فريق كرة الأهلي سيدات لمواجهة الزمالك غدًُا

شارك الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، متابعيه وعشاق ومحبي القلعة الحمراء جانب من استعدادات فريقه لقمة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)