أبو تريكة من الوعكة الصحية إلى توعية الجمهور وإثارة الجدل.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد شهر سبتمبر الجاري تعرض نجم الكرة العربية، أبو تريكة، لوعكة صحية وغاب عن تحليل المباريات مع بي إن سبورتس لعدة أسابيع.

بدأت القصة عندما تغيب أبو تريكة عن استوديو تحليل قناة "بي إن سبورتس" لأحد اللقاءات، مما دفع الجماهير للتساؤل عن سبب غيابه غير المألوف.

وبعدها بساعات نشر محمد سعدون الكواري عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستجرام" صورة لأبوتريكة وهو في المستشفى.

وأوضح المذيع بقنوات بي إن سبورتس خضوع أبوتريكة لعملية جراحية ناجحة دون الكشف عن تفاصيل أخرى بشأن نوعية الجراحة.

وقال إن أبو تريكة سيغيب عن التحليل لمدة أسبوعين بسبب قضاء فترة نقاهة قبل العودة للعمل.

وكشفت تقارير أن لاعب الأهلي السابق كان يشعر بدوار بشكل مستمر في الفترة الأخيرة، وذهب إلى الطبيب الذي شخص حالته بمشكلة في الأذن مع تحديد موعد لإجراء عملية عاجلة.

وظهر محمد بعد إجرائه العملية الجراحية، ونشر الإعلامي أحمد فؤاد عبر صفحته الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لنجم الكرة المصرية، من أجل الاطمئنان على صحته وكتب: "عم الناس بخير".

وقال أبو تريكة في مقطع الفيديو: "كله زي الفل، الحمد لله أنا بخير".

وكانت عودة أبو تريكة للتحليل مرة آخرى، في مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وفي استوديو تحليل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو التي أقيمت أمس الأحد، قال أبو تريكة: "زي ما بنقوم بدورنا في القناة، إحنا مبنتكلمش رياضة بس، لازم نقوم بدورنا في توعية الناس وفيه كمان دور ثقافي، انت مش جاي تتفرج على كورة بس".

وأضاف: "فيه مشاكل كتير في المجتمع، ودورنا أننا نتكلم عنها، لو مش عاجبك اطفي التلفزيون، بس إحنا مش هنتكلم عن الكورة بس هنا، ونقول الكورة دخلت الشبكة والحكم صفر هنا".

واختتم لاعب الأهلي السابق: "لو دوري الكلام عن الكرة فقط هقعد في البيت، إحنا لازم نوعي الناس، وهنا إحنا مش بناخد تعليمات عشان نتكلم في حاجة معينة، والقنوات الكبيرة لازم يكون لها أدوار كثيرة منها التوعية، وحضرتك لو عاوز تتفرج على كورة بس فيه قنوات تانيه كتير".

الجدير بالذكر أن أبو تريكة يعد من أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية، حيث حصد العديد من البطولات منها، كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر، ودوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس السوبر الأفريقي مع الأهلي.

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