نجم الأهلي السابق يحذر اللاعبين من محمد رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، سعادته بتتويج فريق يد الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى القلعة الحمراء وصلت إلى العالمية في كل اللعبات.

وقال عبدالجليل عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي مكسب كبير، وأنا أعلم طريقته وأسلوبه في العمل، وهو محتاج في البداية يجلس على مقاعد البدلاء لفرض النظام في البداية وتطبيق اللائحة، وهذا هو العمل الاحترافي".

وأضاف: "الجيل الحالي يحتاج لوجود شخصية إدارية قوية، ولابد من احترام الفانلة التي يرتديها اللاعبين وكذلك احترام المنافس، ورغم أن رمضان كان صديق شخصي لكنه قرر ايقافي مرتين الأولى بعد العودة من الامارات، والثانية بعدما شاركت في مباراة لاعتزال ايمن يونس مع نادي الترسانة بسبب "التشويح" لأحد الجماهير".

وواصل: "أقول للاعبي الأهلي، خصوصا خالد عبدالفتاح وكهربا وإمام عاشور وغيرهم عليهم أن يحذروا من رمضان، وأن يكون هناك التزام شديد بين جميع اللاعبين، والفريق في حاجة لضم جناح ومهاجم خلال الفترة الجارية".

وتابع: "رضا سليم حتى الآن لم يُقنعني بمستواه بعد مرور موسم كامل على ضمه لصفوف النادي الأهلي".

ووجه عبدالجليل نصيحة لكهربا بضرورة الاستقرار والالتزام خلال المرحلة المقبلة، وأن يعود للطريق السليم خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه كان يسير بشكل طيب بعد عودته من الايقاف، ولكن حدثت مشكلة مع مارسيل كولر وتراجع مستواه بشكل واضح.