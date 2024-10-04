الامارات | بطولة العالم لبناء الأجسام تنطلق في الفجيرة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الثالثة من بطولة العالم للهواة والمحترفين (مستر آند مسز وورلد) لبناء الأجسام، ويستضيفها مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وتختتم يوم غدٍ.

وشهد يوم أمس عملية تسجيل أوزان اللاعبين، إذ تم تسجيل 11 لاعباً من أفراد المنتخب الوطني.

وتبلغ جائزة بطل الأبطال 25 ألف دولار.

وتشمل البطولة منافسات بناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك لفئة الهواة، على أن يترشح اللاعبون الأوائل للمشاركة في منافسات المحترفين.