تاتو وفستان أنيق .. شاهد غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود المطرز وجمع أيضا اللون الأبيض.

كشف تصميم فستان غادة عبد الرازق عن تاتو في ذراعها، كما تزينت ببعض المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على الشعر المرفوع، ولم تبالغ في استخدام المكياج مما زاد من أناقتها.

صدى البلد