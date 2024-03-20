ليفربول يعين مديرا رياضيا جديدا

أكمل ليفربول خطوة تعيين مدير رياضي جديد للنادي، ضمن خطوات المضي قدما بعد انتهاء مرحلة المدرب يورجن كلوب.ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل”، عين ليفربول، مدير الانتقالات السابق في بورنموث ريتشارد هيوز كمدير رياضي، وستكون مهمة المدير الجديد، العثور على خليفة لكلوب الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم.وكان هيوز على رادار ليفربول ليحل مكان المدير الرياضي يورج شمادتكه، وساهم في تعيينه رسميا تولي مايكل إدواردز منصب الرئيس التنفيذي لكرة القدم في مجموعة فينواي الرياضية المالكة للنادي.وتربط هيوز وإدواردز علاقة طويلة الأمد، يعود تاريخها إلى العمل معا في بورتسموث.

وستكون مهمة هيوز الأولى، هي تعيين خليفة كلوب، علما بأن تشابي ألونسو المرشح الأوفر حظا، إلى جانب مدرب سبورتنج لشبونة روبن أموريم.

وسيتطلع هيوز أيضا إلى فتح محادثات تجديد العقود مع محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد الذين تنتهي عقودهم في نهاية الموسم المقبل.

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