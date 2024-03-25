نجوى فؤاد غير نادمة على مشاهدها الجريئة.. ماذا قالت؟

قالت الممثلة والراقصة نجوى فؤاد إنها غير نادمة على مشاهدها الجريئة التي ظهرت فيها خلال أعمالها، موضحة أن الظروف والسن كانت تسمح لها بتقديم تلك الأدوار في ذلك الوقت.

وحول الانتقادات لبعض الصور الجريئة التي ظهرت فيها أمام الأهرامات، قالت فؤاد خلال استضافتها في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، إن هذه الصور كانت جزءا من إعلان لوزارة السياحة لصالح مصر، وأنها قامت بهذا العمل من أجل مصلحة مصر.

وكشفت نجوى فؤاد عن محاولات بعض أفراد عائلتها للتقرب منها في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن بعضهم يسأل عنها بسبب الميراث، لكنها أكدت عدم وجود ورث يمكنهم الاستحواذ عليه، لافتة إلى أنها مرت بعدة أزمات صحية دون أن يلتفت إليها أحد منهم.

وأكملت نجوى حديثها بالتأكيد على ندمها لانضمامها للوسط الفني، قائلة “ندمت أني دخلت الوسط الفني، وضحيت بوجود أسرة وأولاد وأحفاد”.

ومن ناحية أخرى، أكدت نجوى عدم رغبتها بإقامة عزاء لها بعد وفاتها، كون الناس بتكون مشغولة بالتليفونات، دون الإحساس بالحزن، مشيرة إلى اعتزامها التبرع بأعضائها، كون الجسد شيئا فانيا، ولإيمانها بأن الحياة لها نهاية، حسب وصفها.

بوابة روز اليوسف