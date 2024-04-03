الإسكندرية للفيلم القصير يعلن الملصق الرسمي لدورته العاشرة

الاسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تصميم الملصق الرسمي لدورته العاشرة والمنتظر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 ابريل 2024، وتتصدر البوستر الذي قام بتصميمه كيرلس مكسيموس الفيلسوفة هيباتيا، التي عاشت في الإسكندرية، وتعد جزءًا من الإمبراطورية الرومانية الشرقية.

هيباتيا هي أول عالمة رياضيات وثَقت حياتها بأسلوب دقيق وسلس، اشتهرت في حياتها كمستشارة ذكية، لذلك اتخذها المهرجان درعا لتصميم جوائزة الرسمية في مختلف المسابقات.

ترمز الخطوط الناعمة للفستان في الملصق وطريقة رفع الشعر للتواضع والحكمة. اختيار الألوان الفاتحة، مقارنة بدرجات اللون الأزرق، يعبّر عن الوضوح والبساطة، فهو يلفت الانتباه إلى إضاءة منارة الإسكندرية التي يتم تسليطها على هيباتيا.

ونجح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في صنع تأثير ملموس في المحيط الجغرافي، ولاسيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.

يشار إلى أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

بوابة الأهرام