تصدرت الفنانة السودانية الضجة مروة الدولية, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد أن فاجأت الجميع بخبر زواجها. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الدولية, في مقطع حديث تم تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا وهي ترقص طرباً. ورقصت المطربة المعروفة على أنغام قريباتها وصديقاتها اللواتي شاركنها الأفراح عبر الغناء لها بالدلوكة داخل شقتها بالعاصمة المصرية القاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة مروة الدولية ترقص فرحاً بعد لحظات من عقد قرانها على أنغام “دلوكة” صديقاتها وقريبتها داخل شقتها بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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