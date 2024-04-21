فاجأت المطربة والممثلة السودانية المثيرة للجدل شهد أزهري, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها بشكل أفرح المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة بالحجاب وهي ممسكة بالمصحف الشريف في صورة قيل أنها تم التقاطها لها عقب أدائها العمرة. وذكر ناشرو الصورة أن شهد أزهري أعلنت توبتها بعد العمرة وظهرت بهذه اللقطة التي وجدت اعجاب المتابعين الذين تفاعلوا وتعاطفوا معها في تعليقاتهم التي تجاوزت المئة والتعليقات وجاء أبرزها: (إنك لا تهدي من أحببت وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت توبتها .. الفنانة شهد أزهري تفاجئ المتابعين وتظهر بالحجاب وهي ممسكة بالمصحف والجمهور يتفاعل ويتعاطف معها (إنك لا تهدي من أحببت وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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