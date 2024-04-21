نشرت نجمة السوشيال ميديا السودانية المعروفة أمنية شهلي صورة لها مع زوجها وأخرى للفنانة مروة الدولية مع عريسها أحمد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت حسناء السوشيال ميديا الصورتين لترد بهما على بعض التعليقات السالبة التي انتشرت على صور زواج الفنانة الشهيرة. وكتبت شهلي: (غايتو انا حقد زي دا م لاقاني المشكلة الواحدة فيهم كلها عيوب وبتعترض علي نعمة ربنا الاداها للناس هسي لو ااااااااي وحدة او واحد نضفت او نصف دواخلها م احسن من الحقد والحسد دا). وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (نضفتو دواخلكم الله يديكم واحسن كمان اعوووووووووووذ بالله غير الله يشفيكم من امراضكم دي م بقدر اقوووووووول شي وكيييييييييييييييييييييييييية ليكم تتهني مروة الدولية وتتهني جنابو تغلبي بالعيال ويغلبك بالحب والمال حبيبتي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة لها مع زوجها وأخرى للدولية مع عريسها الجديد: (كية ليكم تتهنى مروة وتتهنى جنابو تغلبي بالعيال ويغلبك بالحب والمال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.