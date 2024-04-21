شاهد بالفيديو.. الناشطة السودانية الشهيرة مدام كوكي تسخر من “القحاتة” وحمدوك: (كنت معاهم وخليتهم.. كانوا سايقننا زي القطيع وبسببهم خربنا وش مع البشير لمن قال أدوني فرصة)

سخرت الناشطة السودانية الشهيرة وصاحبة القصص المشوقة كوثر عبد الله, من قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدثت الناشطة الشهيرة وعلى غير عادتها عن بعض القضايا السياسية.

وقالت الناشطة الملقبة باسم “ماما كوكي” أن بعض المعلقين سألوها عما إذا كانت قد قابلت الدكتور عبد الله حمدوك, والسيدة مريم الصادق المهدي في دولة فرنسا التي تقيم فيها.

وذكرت ماما كوكي بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أنها كانت من ضمن المؤيدين والمدافعين بقوة عن قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء السابق.

وقالت: كلنا كنا معاهم خليناهم بعد أن تعرضنا للخذلان منهم, وأضافت: (كانوا سايقننا زي القطيع وبسببهم خربنا وش مع كل الناس حتى البشير عندما قال أدوني فرصة حتى 2020 وقلنا له لالا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)