أثار أفراد من قوات الدعم السريع بالسودان سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد الدعم السريع وهم مختلطين بالنساء داخل أحد المنازل بالخرطوم: (الناس ديل رايح ليهم رقيص كل ما يلقوا مروحة فاتحة يهججوا). وشارك “الدعامة” النساء الرقصات على أنغام الموسيقى وسط تعليقات ساخرة من المتابعين الذين كتبوا:(الناس ديل رايح ليهم رقيص كل ما يلقوا مروحة فاتحة يهججوا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يختلطون بالنساء داخل أحد المنازل بالخرطوم ويشاركونهم فواصل من الرقص المثير وساخرون: (الناس ديل رايح ليهم رقيص كل ما يلقوا مروحة فاتحة يهججوا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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