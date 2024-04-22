عقار يوجه بتوفير خدمات التأمين الصحي في الولايات المتأثرة بالحرب

مالك عقار

وجه نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير الصندوق القومي للتأمين الصحي بتوفير الخدمات الطبية تحت مظلة التأمين الصحي في الولايات المتأثرة بالحرب بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

وأثنى سيادته لدي لقائه بمكتبه اليوم دكتور فاروق نور الدائم عمر مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي على أداء الصندوق خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أهمية الصندوق في توفير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

وأوضح مدير الصندوق في تصريح صحفي ان اللقاء تناول أداء وإنجازات الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري وعلى رأسها تغطية الخدمات الطبية للعائدين من دول الجوار الي إقليمي النيل الأزرق والنيل الأبيض.

وأوضح سيادته أن الصندوق استطاع توفير خدمات التأمين الصحي لأكثر من أربع مليون مواطن من المؤمن عليهم فضلا عن تحقيق الشراكات مع المنظمات الدولية وعلي رأسها المنظمة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) التي وفرت ٦٥٠ ألف دولار دعما للولايات المستهدفة.

وأضاف سيادته أن الصندوق استطاع في إطار حزمة الخدمات الإضافية التي اجازها مجلس الإدارة إدخال المواطنين الذين ظلو لفترة طويلة خارج الخدمة في مظلة الصندوق واستعادة الخدمة في ٣٥ مستشفي.

سونا