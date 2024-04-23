أبهر شاب سوداني جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بصوته الجميلة وهو يتغنى بإحدى أغنيات الفنانة الشهيرة هدى عربي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الشاب صاحب الصوت الجميل وهو يتغني في جلسة من بعض أصدقائه. ودندن برائعة الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب السوداني (نسائم الشتاء) وسط إشادة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يخطف الأضواء من الفنانة هدى عربي ويبهر المتابعين بجمال صوته بعد أن ردد أغنية السلطانة (نسائم الشتاء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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