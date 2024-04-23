رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد مستشفى الجكيكة بالمتمة

ضمن زيارته لولاية نهر النيل تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول #عبدالفتاح_البرهان مستشفى الجكيكة للطوارئ والاصابات بمحلية المتمة .

وحيا البرهان، العاملين بالمستشفى على جهدهم المتواصل لتكملة و تطوير المستشفى خدمة لمواطني المنطقة ومن حولها .

ووعد سيادته بتسخير كافة الخدمات الطبية والصحية للمستشفى . كما وجه ببذل أقصى جهد لتكملة بقية الأقسام وتوفير المعينات العلاجية والطبية بالمستشفى. إعلام مجلس السيادة الانتقالي

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