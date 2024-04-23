أثارت فتاة سودانية ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة في المقطع وهي تقدم فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية (حبيب الروح من هواك مجروح).
إثارة الجدل التي سببتها الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي سببها ظهورها وهي ترقص بــ(النقاب) وسط تساؤلات من الجمهور: (هل هي فعلاً منقبة أم أرادت إخفاء وجهها بالنقاب).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. على أنغام أغنية (حبيب الروح من هواك مجروح) فتاة سودانية تثير ضجة واسعة بتقديمها فواصل من الرقص المثير وهي ترتدي (النقاب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.