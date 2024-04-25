مصادر: البرهان قد يزور مصر قريباً

البرهان و السيسي - ارشيفية

قال مصدر مصري رفيع المستوى لـ”العربي الجديد” إن رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق أول، عبد الفتاح البرهان قد يزور مصر قريباً لمتابعة ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل شهر في القاهرة، لافتاً إلى أن قرار العودة إلى مفاوضات السعودية من جانب البرهان، لم يتم حسمه بعد.

وكشف مصدر دبلوماسي مصري سابق، إن بلاده ترحب بأي مسعى للوساطة – السعودية الأمريكية – يؤدي إلى وقف إطلاق النار في السودان، وإنهاء الأزمة بما يضمن سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، لكنها لا تقبل بإشراك وسطاء يقدمون الدعم العسكري للأطراف المتحاربة.

وأضاف المصدر، أن القاهرة تتفهم موقف المجلس السيادي الحاكم في السودان، وتحفّظه على إشراك أي طرف قدّم الدعم لمليشيات الدعم السريع. وقال المصدر إنه “بخصوص مساعي الوساطة التي تقوم بها السعودية والولايات المتحدة، فإن الأخيرة حاولت الضغط في الأيام القليلة الماضية من أجل العودة إلى مسار جدة، لكن هناك بعض الصعوبات التي تواجه ذلك، أبرزها تحفّظ الحكومة السودانية على عدم التزام الطرف الآخر بمخرجات الجولة الأولى من منبر جدة”، مضيفاً أن “القاهرة على تنسيق كامل مع الحكومة السودانية”.

صحيفة السوداني