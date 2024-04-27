شاهد بالفيديو.. سودانيون بالقاهرة يكرمون الإعلامية المصرية الحسناء التي ظهرت وهي تغني مع الفنانة إيلاف عبد العزيز الأغنية السودانية المؤثر “مقادير”

أقام سودانيون في مصر خلال إحدى البرامج التي تم تنظيمها بالقاهرة تكريم لعدد من النجوم من بينهم إعلامية مصرية حسناء شغلت الأسافير خلال الأيام الماضية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت اللجنة بإختيار الإعلامية المصرية الحسناء خلود عبد القادر, وذلك لمشاركاتها الواضحة في المحافل السودانية في مصر.

خلود, عبرت عن سعادتها الكبيرة بالتكريم وذكرت أن مصر والسودان دولة واحدة مؤكدة سعيها لنشر الثقافة السودانية ليس في مصر فقط بل في كل العالم.

ويشير محرر موقع النيلين إلى أن الإعلامية المصرية الحسناء كانت قد ظهرت في مقطع فيديو وهي تغني مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها المؤثرة “مقادير”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)