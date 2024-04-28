ومايعلم جنود ربك إلا هو ..

• ما يحدث في الجامعات الأمريكية في أيامنا هذه هو أخطر وأهم تحول ناعم يشهده العالم في ال50 عاماً الأخيرة ..

• القضية الفلسطينية دخلت عمق الشعب الأمريكي بطريقة لم تخطر علي بال كل المحللين وصُنّاع السياسة ليس في أمريكا وحدها ..بل في الشرق الأوسط بأكمله ..

• الذعر الذي تواجه به أمريكا الرسمية التظاهرات الطلابية المساندة للقضية الفلسطينية .. هذا الذعر هو خوف حقيقي من المستقبل ..

• المستقبل الذي سيرسمه هذا الجيل الجديد من طلاب الجامعات الأمريكية .. جيل سيقول لا لتجيير قرار الشعب الأمريكي لصالح دولة مغتصبة تريد أن تحكم العالم بقوة السلاح وعلي أشلاء الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ ..