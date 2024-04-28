سرقة أمتعة عضو في «الكونجرس»

أصبح آدم شيف، عضو «الكونجرس» الأمريكي أحدث ضحايا سرقة محتويات السيارات في سان فرانسيسكو بعدما أخذ لصوص أمتعته من سيارته بينما كانت متوقفة في مرآب بوسط المدينة، أثناء توجّهه إلى حفل عشاء لجمع التبرعات لحملة انتخابية.

اكتسبت سان فرانسيسكو سمعة سيئة فيما يتعلق بعمليات السطو على السيارات، وغالباً ما يتلقى الزوار تحذيراً من ترك الأشياء الثمينة في مركباتهم.

وأكدت حملة شيف حادثة السطو ورفضت المزيد من التعليق، متعللة بالتحقيق المستمر.

وقال عضو الكونجرس:«نعم، سرقت حقائبي»، مضيفاً أنه لا يريد الخوض في تجربته المباشرة كضحية جريمة.

صحيفة الخليج