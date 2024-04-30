معمل (استاك) يبدأ عمله بولاية الخرطوم بمستشفيات ام درمان

بدأ فريق المعمل القومي للصحة العامة استاك أمس عمله داخل المستشفيات بولاية الخرطوم تحت قيادة المدير الفني للمعمل دكتور عاطف الطيب عثمان وذلك باجراء اول فحص لمرض السحائي بمستشفى النو بالثورة. وقال دكتور عصام ان فرع المعمل القومي للصحة العامة بولاية الخرطوم سيسهم بشكل كبير في تطوير الفحوصات المعملية ويخدم قطاعات كبيرة من المواطنين بجانب قيامه باعمال فحص مياه الشرب والاغذية. مدير المعمل القومي للصحة العامة استاك دكتور عاطف الطيب قال ان زيارتهم تهدف بصفة اساسية لتقييم المعامل العاملة بمحلية كرري وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الاحتياجات وبناء معامل قادرة على مواجهة التحديات الراهنة في تدعيم وتقوية النظام الصحي في الخدمات المعملية. واضاف انه بعد الاجتماعات التي تمت مع مدير عام وزارة الصحة ورئيس لجنة الطواريء الصحية وقع الاختيار على مركز صحي الحارة الثانية ليكون مقرا لمعمل الصحة العامة. سونا

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