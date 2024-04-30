وزير الداخلية المكلف يلتقي وفد المقاومة الشعبية للادارة الاهلية القطاع الشمالي بولاية الجزيرة

التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه أمس وفد المقاومة الشعبية للادارة الاهلية القطاع الشمالي بولاية الجزيرة برئاسة الامير عباس بابكر علي العجب. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الوفد اشاد بجهود واهتمام وزارة الداخلية وتفهمها لما يحدث في الولاية و دعم الوزارة لبرامج واهداف المقاومة الشعبية الداعمة لاسناد القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري ، بجانب استعداد وزارة الداخلية للمساهمة والوقوف مع انسان ولاية الجزيرة حتي يتم تطهير الولاية من دنس التمرد . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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