الناطق الرسمي بإسم الجيش: قواتنا تحرز تقدُّماً في كل المحاور

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد نبيل عبد الله، إنّ الجيش يحرز تقدماً في كل المحاور، وهو مستمر في أداء هذا الواجب الوطني حتى يستعيد الوطن عافيته وتعود الطمأنينة والأمن لكل ربوع بلادنا الغالية.
وأضاف في تصريح بالصفحة الرسمية للقوات المسلحة بـ”فيسبوك”: اليوم الثلاثاء أن ملحمة الكرامة هي لوحة وطنية تُشكِّّلها جهود وعرق ودماء كافة أبناء السودان الخُلّص في القوات النظامية، بجانب رفقاء السلاح والمصير في القوة المشتركة من حركات الكفاح المسلح وهي مكون أصيل بكل متحركاتنا في كافة المحاور بجانب المستنفرين، والجميع يبذل الغالي والنفيس في سبيل دحر المرتزقة ومتمردي مليشا آل دقلو الإرهابية.
صحيفة السوداني
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