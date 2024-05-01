لدغة “العميل” تمنح الهلال انتصار العادة على اتحاد جدة

الهلال السعودي

أطاح الهلال، حامل لقب كأس الملك، بمضيفه اتحاد جدة من الدور نصف النهائي، بعد الفوز بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء على ملعب “الجوهرة المشعة”.تقدم الهلال في الدقيقة 25 عن طريق ميشايل ديلجادو، لكن الاتحاد تعادل بهدف عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 67، قبل أن يسجل سعود عبدالحميد هدف الفوز في الدقيقة 81.وانتصر الهلال رغم أنه أكمل المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42 إثر طرد سيرجي سافيتش.وواصل الزعيم هيمنته على مباريات الكلاسيكو، إذ حقق الانتصار في المباريات السبع التي جمعت الفريقين هذا الموسم (2 في الدوري، و2 في دوري الأبطال، ومباراة في البطولة العربية للأندية، والسوبر السعودي، وكأس الملك).

ولم يخسر الهلال على يد الاتحاد في آخر 12 مباراة بكل البطولات، إذ فاز 11 مرة وتعادل مرة واحدة، بينما يرجع آخر فوز للعميد إلى أبريل/ نيسان 2021 عندما سجل سعود عبدالحميد هدفًا بالقميص الأصفر والأسود (2-0).

وينتظر الهلال في المباراة النهائية، المتأهل من نصف النهائي الآخر بين النصر والخليج غدًا الأربعاء.وعلى عكس سير المباراة، خطف الهلال هدفًا ثمينًا عن طريق سعود عبدالحميد، نجم العميد السابق، في هجمة سريعة، حيث حوّل كرة عرضية من مالكوم إلى داخل الشباك، ثم احتفل بطريقة طريفة بالجلوس على كرسي.

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