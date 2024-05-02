وزارة الخارجية تنعي السفير عثمان درار

يحتسب السيد وزير الخارجية المكلف والعاملون بوزارة الخارجية وبعثاتها الخارجية عند الله تعالى المغفور له بإذن الله: السفير: عثمان محمد درار الذي وافته المنية الثلاثاء بالدوحة.

التحق الفقيد بوزارة الخارجية في سبعينات القرن الماضي، عمل الفقيد ببعثات السودان الدبلوماسية في بانقي، نيويورك، وبخارست، وسفيرا للسودان في تشاد وليبيا، إلى جانب عدد من إدارات الوزارة، وترأس لجنة الأزمة بالوزارة ومسؤولا عن ملف السلام بدارفور.

إتسم المغفور له خلال عمله بالوزارة بالإتقان والتجرد والمعرفة الواسعة بالشؤون الدولية والأفريقية وقضايا السلام والمصالحات والعلاقات الطيبة بأعضاء أسرة وزارة الخارجية، والحرص على نقل علمه وخبرته الواسعة للعاملين بالوزارة من كل الفئات.