أبطال أوروبا حقق بوروسيا دورتموند انتصارًا ثمينًا 1-0 على حساب ضيفه باريس سان جيرمان، الأربعاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل هدف دورتموند الوحيد نيكلاس فولكروج في الدقيقة (36). كووورة

كانت هذه تفاصيل خبر دورتموند يسقط باريس بهدف في ابطال اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.