وزير الداخلية المكلف يشهد تدشين شهادة وارد المركبات بنسختها الجديدة والربط الشبكي بين قوات الجمارك والادارة العامة للمرور

دشن اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم بمباني رئاسة قوات الجمارك شهادة وارد المركبات بنسختها الجديدة والربط الشبكي بين قوات الجمارك والادارة العامة للمرور بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة والفريق شرطة حسب الكريم ادم النور مدير قوات الجمارك واللواء شرطة(حقوقي) د. سراج الدين منصور مدير الادارة العامة للمرور واللواء شرطة كمبال حسين كمبال مدير الادارة العامة للشرطة الامنية

وزير الداخلية المكلف اكد اهتمام وزارة الداخلية بترقية وتطوير وتسهيل وتبسيط كافة اجراءات ومعاملات المواطنين المرورية والجمركية وفق احدث البرامج التقنية ، مبينا ان تدشين شهادة وارد المركبات تأتي بهدف تجويد العمل ومواكبة ثورة المعلومات باستخدام التقنية في مجالات العمل الشرطي الخدمي ، داعيا الي مزيد من التعاون والتنسيق بين كافة مكونات وزارة الداخلية ادارات الشرطة لتجويد وترقية اعمالها تقنيا تقليلا للوقت والجهد ، مشيدا باللجنة المشرفة علي اصدار شهادة الوارد وما حققته من انجاز في زمن وجيز.

المدير العام لقوات الشرطة اوضح ان الشهادة تعتبر انجازا كبيرا في معاملات المواطنين خاصة وان قوات الشرطة استطاعت وخلال فترة بسيطة من الحرب ضد المليشيا المتمردة من ان استعادة انظمتها في مجالات المرور والجوازات والسجل المدني والسجون ، مضيفا ان الجمارك تعتبر العامود الفقري والداعم الاكبر للاقتصاد السوداني.

الفريق شرطة حسب الكريم ادم النور مدير قوات الجمارك اوضح ان الحرب استهدفت ايضا المركبات والمستندات لذا جاء الاهتمام بتطوير العمل الجمركي من خلال اصدار شهادات وارد المركبات وفق احدث النظم التقنية وبمواصفات تأمينية حديثة ، مؤكدا سعي قوات الجمارك لمواكبة التطور التقني في كافة الاعمال الجمركية التي تدعم مسيرة الاقتصاد الوطني

اللواء شرطة (حقوقي) عبدالرحمن بدوي عبيد مساعد المدير العام للالتزام والتسهيل بقوات الجمارك اوضح ان تدشين الربط الشبكي والتكاملي لشهادة الوارد بين قوات الجمارك والمرور جاء بتكليف من وزير الداخلية بتشكيل لجنة لدراسة هذا الربط بعد حرب ٤/١٥ بهدف تلافي كل الاشكاليات وتداعيات الحرب التي افقدت البلاد المستندات والاجهزة والربط القديم ولكن تمت استعادة هذه النسخة والمعلومات و التي تأتي في اطار المحافظة علي حقوق المواطنين.