92.6 مليار دولار إيرادات ألعاب الفيديو اعتباراً من أغسطس 2023

يُتوقع أن تبلغ إيرادات ألعاب الهواتف المحمولة حوالي 92.6 مليار دولار حول العالم بحلول نهاية عام 2023، مما يمثل نصيبًا يقدر بنحو 49% من إجمالي إيرادات ألعاب الفيديو. هذا الرقم يتجاوز ثلاثة أضعاف إيرادات ألعاب الكمبيوتر الشخصي، وتقريبًا ضعف إيرادات ألعاب وحدات التحكم، وفقًا لتوقعات Newzoo في أغسطس 2023.

بالرغم من أن اللاعبين الكبار مثل Fortnite وSuper Mario وZelda وCall of Duty يحظون بتقدير كبير في صناعة الألعاب، سواء بسبب تأثيرهم الثقافي أو نجاحهم المالي، إلا أن العديد من ألعاب الهواتف المحمولة قد تبقى غير معروفة للعامة، حتى لو كانت لها شعبية بين اللاعبين والنقاد. فعلى سبيل المثال، قد لا تحقق لعبة الهاتف المحمول الأكثر ربحًا جدوى كبيرة خارج دائرة لاعبيها ومتابعي الصناعة، ويبقى تأثيرها محدودًا خارج هذا النطاق.

مع إيرادات تبلغ 1.58 مليار دولار في عام 2023، تعد لعبة Honor of Kings هي اللعبة الأكثر نجاحا المتاحة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وفقا لبيانات AppMagic، تليها «بابجي» بـ 1.17 مليار دولار وGenshin Impact بـ 960 مليونا.

وتظهر أيضا الأسماء الأكثر شهرة للجمهور الغربي بشكل عام في المراكز الثمانية الأولى، مع احتلال Candy Crush ومجموعة أدوات صنع الألعاب ذات التغطية الواسعة Roblox المركزين الثالث والخامس على التوالي.

الأنباء الكويتية