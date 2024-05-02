شاهد بالصورة.. نادي ليفربول الإنجليزي يستعين بعبارة سودانية شهيرة للترويج لقميص الفريق للموسم الجديد

طرح النادي الإنجليزي العملاق ليفربول أزياء جديدة لمشجعي الفريق حول العالم ظهر فيها نجم الفريق المصري محمد صلاح. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر الصفحة الرسمية لنادي ليفربول في الوطن العربي صورة الأطقم الجديدة. واستعانت صفحة النادي الملقب بــ(الريدز) بسبب الألوان الحمراء في شعاره, بعبارة سودانية شهيرة خلال الحملة الترويجية للطقم الجديد. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد كشف نادي ليفربول النقاب عن طقمه الجديد لموسم 2024-25 مع لمسة من الحنين إلى الماضي بعد استخدام القميص الأسطوري السابق كمصدر إلهام. ونشرت صفحة ليفربول في الوطن العربي صورة الطقم الجديد للريدز والتي ظهر فيها الأسطورة المصري محمد صلاح, والمدافع الفرنسي إبرايهما كوناتي, وكتبت عليها العبارة السودانية الشهيرة: (الجــديــد شــديــد). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد اقتحم الجمهور السوداني المتابع للصفحة والمشجع للعملاق الإنجليزي التعليقات مؤكدين أن الكلمة حصرية على السودان حتى لا تتم سرقتها. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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