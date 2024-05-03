مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف يتفقد قيادة قوات الإحتياطي المركزي وإدارة شرطة تأمين التعدين

تفقد العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف رئاسة القطاع 19 الإحتياطي المركزي بالدمازين والتقي العقيد شرطة حقوقي/عبد الكريم محمد عثمان قائد القوات وضباط القطاع وإستمع الي شرح وافي عن سير العمل وإنتشار القوة بالمواقع المؤكل إليها تأمينها بجانب مشاركة قوات الإحتياطي في تأمين الولاية.

وقال العقيد عبد الكريم ان قوات الإحتياطي المركزي تشارك بفاعلية في عمليات التأمين ضمن المنظومة الأمنية بالإقليم بجانب تأمينها للمؤسسات الحيوية والمنشأة والإستراتيجية كما أن قواته تعمل علي تأمين الموسم الزراعي والمسارات لمنع كافة مظاهر التفلتات والإحتكاكات وتشارك رئاسة القطاع في تأمين الإمتحانات بكافة مراحلها وأوضح العقيد عبد الكريم أن قواته تشارك بقوة ضاربة من قوات النخبة برئاسة القطاع 19ضمن القوات القتالية العاملة علي تأمين ولاية سنار بالخطوط الأمامية مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية وعدد قائد قوات الإحتياطي المركزي بإقليم النيل الأزرق إنفتاح قواته بعدد من المحافظات حيث ذكر أن قواته تتمركز بالكتيبة61 بحاضرة الإقليم والكتيبة62 تنفتح بمحافظة الروصيرص ولديهم إنفتاحات بقوات ضاربة وبكامل جاهزيتها بالقري 8,9,11 بمحلية قيسان ولديهم قوة إسناد بمحور بوك وقوة تعمل علي تأمين كبري سنجة بمحافظة الدمازين ويتم التنسيق مع جميع القوات النظامية بالإقليم بإشراف مباشر من مدير شرطة الإقليم.

وعلي ذات السياق تفقد مدير شرطة إقليم النيل الأزرق المكلف إدارة شرطة تأمين التعدين وفي مستهل الزيارة إستمع الي تنوير من المقدم شرطة/ محمد عثمان المصباح مدير إدارة شرطة تأمين التعدين تناول فيه أهم الأنشطة التي تضطلع بها إدارته منها تأمين عدد 3 أسواق تعدين وعدد 5 شركات تعمل في مجال تعدين الذهب وعدد2 شركة تعمل في مجال تعدين الكروم بالإضافة الي تأمين المناجم المنتشرة بمناطق التعدين والحيلولة دون حدوث نزاعات بين السكان والمعدنيين وأكد المقدم المصباح مشاركة قواته في كافة العمليات التأمينية ضمن القوات النظامية بالاقليم كما أن لديهم تنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بأنشطة التعدين بجانب العمل الأمني والضبط عبر مباحث التعدين.

من جانبه أكد العميد بركية أن رئاسة شرطة الإقليم تعمل علي تذليل كافة العقبات اللوجستية لقوتي الإحتياطي المركزي وشرطة تأمين التعدين والإطمئنان علي جاهزية القوات وتأمين عملياتها والحفاظ علي الروح المعنوية العالية التي تتمتع بها.

المكتب الصحفي لشرطة السودان