مدير دائرة الشؤون العامة بشرطة ولاية جنوب كردفان يتفقد مواقع وارتكازات الشرطة

تفقد العميد شرطة سيف الإسلام فضل علي مدير دائرة الشؤون العامة بشرطة ولاية جنوب كردفان عددا من المواقع الشرطية والارتكازات التأمينية بالولاية.

حيث تفقد دائرة الطوارئ والعمليات ووقف على جاهزية قوات الطوارئ بالولاية، داعياً القوة لضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التهاون في أداء الواجبات الموكلة إليهم. كما وقف على قوة تأمين مباني رئاسة شرطة الولاية، ناقلا لهم شكر وثناء مدير شرطة الولاية العميد شرطه معتز أحمد محمد عبدالله على صبر القوة ومرابطتها طوال هذه الفترة في حراسة وتأمين مباني رئاسة الولاية. كما تفقد بعض الارتكازات التأمينية بالولاية ودعا القوة لبذل المزيد من الجهد و أداء مهامهم الموكلة لهم. وختم جولاته التفقدية بتفقد قوات الشرطة ببعض الارتكازات، موجها إياهم بتطبيق شعار الشرطة السودانية (العين الساهرة واليد الأمينة).

المكتب الصحفي لشرطة السودان