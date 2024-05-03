مساعد الأمين العام للأمم المتحدة تعليقاً على مقتل أفراد من “الصليب الأحمر” في جنوب دارفور

تعليقاً على مقتل أفراد من “الصليب الأحمر” في جنوب دارفور.. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث قال بأن قتل عمال إغاثة في السودان أمر لا يمكن قبوله ولا يمكن استهداف العاملين بالمجال الإنساني. الشرق للأخبار

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