تعرض رجل سوداني لسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الرجل وهو راكب داخل ركشة “توك توك” بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة. حيث قام الرجل وبطريقة غريبة بتقليد نباح الكلاب في محاولة منه لاستفزاز أحد مواطنيه الذي قام بتصويره عبر كاميرا هاتفه. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد سخر عدد كبير منهم من تصرف الرجل حيث جاءت معظم التعليقات تقول: (فضحتونا مع المصريين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. (فضحتونا مع المصريين).. رجل سوداني يتعرض لسخرية واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره داخل ركشة “توك توك” بمصر وهو يقلد نباح الكلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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