وفاة محمد عبدالفتاح البرهان نجل القائد العام للجيش السوداني

توفي محمد عبدالفتاح البرهان، نجل رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، بعد إصابته بجروح خطيرة في حادث سير مطلع مارس الماضي في العاصمة التركية أنقرة، وكان القائد العام قد زاره في المستشفى.

ونقلت عدة وكالات أخبار الحادث والوفاة التي حدثت يوم الجمعة 3 مايو 2024.

الخرطوم – “أخبار الخليج 365”