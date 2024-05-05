الدقير: اتفاق كباشي والحلو خطوة في الاتجاه الصحيح

قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني بأن اتفاق كباشي والحلو حول إيصال المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحركة الشعبية خطوة في الاتجاه الصحيح. وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”: – نثمن هذه الخطوة ونرحب بها ونشكر دولة وحكومة جنوب السودان على جهودها المبذولة – نجدد الدعوة للقوات المسلحة السودانية والدعم السريع للوصول لتفاهمات تتيح وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب – نتوجه صادقين مجدداً بالدعوة لقيادتي القوات المسلحة والدعم السريع للعودة لمنبر جدة واستئناف التفاوض بشكل جاد وصادق. الجزيرة – السودان

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